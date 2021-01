Inter, Lautaro Martinez dà un indizio importante sul futuro

16 Gennaio 2021

Lautaro Martinez ha parlato a cuore aperto della trattativa per il rinnovo e di come le voci di mercato possano influenzare la resa in campo.

Non un giuramento di fedeltà, ma comunque un invito a vivere con tranquillità la lunga trattativa per il rinnovo del contratto. Lautaro Martinez ha parlato della sua stagione in una lunga intervista a 'Sportweek', dando un indizio su quello che accadrà: "Il mio procuratore e la società stanno lavorando – ha detto -. Sono tranquillo. Io penso a dare all’Inter tutto quello che ho, l’accordo poi si trova".

El Toro sa di essere protagonista di voci di mercato ormai da mesi, ma prova a non farsi influenzare al momento di scendere in campo: "Che si parli di te e di club importanti è una cosa bella, però anche pesante. Vai a mangiare e parlano di te, vai al bagno e parlano di te. Devi essere forte di testa. E' stata un’estate faticosa".

"Oggi sono all’Inter e sono felice. Qui sto bene. Milano è una città bellissima, dove c’è tutto. Ora arriva anche Nina (la figlia che Lautaro attende dalla compagna Agustina, ndr) e sarà ancora più bello".