Inter in ansia: le condizioni di Marcelo Brozovic

17 Dicembre 2020

Il centrocampista croato dovrebbe saltare il match contro lo Spezia.

L'Inter è in attesa di novità dall'infermeria per quanto riguarda Marcelo Brozovic, costretto ad uscire nel secondo tempo del match contro il Napoli dopo una forte contusione al retropiede sinistro. I test delle prossime ore chiariranno l'entità delle sue condizioni ma il suo impiego per la partita contro lo Spezia è in forte dubbio.

Al suo posto Antonio Conte potrebbe schierare Eriksen: il mister leccese si augura di recuperare anche Arturo Vidal, per far rifiatare almeno un altro elemento del centrocampo nerazzurro tra Barella e Gagliardini, sempre impiegati dopo la sosta delle Nazionali ed entrambi spremuti. Stefano Sensi dovrebbe nuovamente partire dalla panchina, mentre sono out Vecino e Nainggolan, entrambi in odore di addio a gennaio.