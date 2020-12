Fiorentina, toto attaccante: si guarda in Premier

21 Dicembre 2020

Nuovo nome per il club viola, alla ricerca di rinforzi in attacco.

La Fiorentina sta vagliando tutte le opzioni per rinforzare l'attacco a disposizione di Cesare Prandelli: secondo quanto riporta la Repubblica la società gigliata avrebbe messo nel mirino Divock Origi, attaccante belga di origini keniote di proprietà del Liverpool.

Il giocatore non rientra più nei piani di Klopp, ed è ormai ai margini della rosa dei Reds (in campionato ha giocato appena 7 minuti). A gennaio cambierà aria, sulle sue tracce c'è anche il Wolverhampton. Origi è al Liverpool dal 2015: ad Anfield ha vinto una Premier, una Champions League e una coppa del mondo per club.