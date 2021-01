Fiorentina, non solo Kokorin: il ‘piano B’ è un nome a sorpresa

20 Gennaio 2021

La Fiorentina ha puntato l'attaccante russo Kokorin, ma ha preparato un 'piano B' per arrivare all'ex Lazio Felipe Anderson.

Sono ore frenetiche in casa Fiorentina per regalare a Cesare Prandelli un importante rinforzo per l'attacco, in vista della seconda parte di una stagione finora caratterizzata da pochi alti e molti bassi. Il nome più gettonato, nelle ultime ore, è quello di Alexandr Kokorin, 29enne in forza allo Spartak Mosca, ma secondo 'Sky Sport' la società gigliata ha preparato già un sorprendente 'piano B', che riporterebbe in Italia Felipe Anderson, ex giocatore della Lazio.

Il brasiliano, attualmente nella rosa del Porto ma sotto contratto con il West Ham, non è attaccante di ruolo, ma andrebbe a rinforzare il settore della tre quarti offensiva viola che, finora, ha riservato più amarezze che soddisfazioni.

Per Felipe Anderson, in ogni caso, ci sarebbe da superare la concorrenza dell'Everton di Carlo Ancelotti, che nei giorni scorsi ha manifestato interesse e ha sondato il terreno in casa degli Hammers.