De Paul: Marino avvisa Juventus e Inter

30 Dicembre 2020

"Rodrigo De Paul a gennaio non si muove".

Il dg dell'Udinese Pierpaolo Marino, in una lunga intervista a Tuttosport, ha parlato del centrocampista argentino, obiettivo di mercato di Juventus e Inter. Il numero 10 bianconero piace moltissimo sia ad Andrea Pirlo che ad Antonio Conte, ma il costo del suo cartellino è altissimo.

In qualsiasi caso, Marino sentenzia: "De Paul a gennaio non va da nessuna parte. Resta senza dubbio con noi. Poi quest'estate vedremo, ci sarà la Coppa America, poi se ne discuterà. Di sicuro c'è un feeling perfetto con la società. Il ragazzo ha trovato una maturità di pensiero e un equilibrio tecnico ottimale, è diventato un leader e qui si trova benissimo. Dico la verità: richieste vere, intendo dire circostanziate, non ne abbiamo ricevute".