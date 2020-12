Colpo del Monza: preso Scozzarella

29 Dicembre 2020

Secondo Sky il club brianzolo mette a segno il primo colpo di gennaio.

E' del Monza il primo colpo del mercato di gennaio in Serie B: il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si è assicurato Matteo Scozzarella dal Parma. Secondo quanto riporta Sky, i brianzoli avrebbero definito in queste ore l'accordo con gli emiliani per il trasferimento del giocatore in Brianza.

Il Monza pesca così ancora nella società crociata, dopo l'arrivo di Barillà nella scorsa estate: Scozzarella, che era in scadenza di contratto a giugno, lascia i gialloblu in anticipo, dopo quattro stagioni. Per lui, riporta sempre l'emittente satellitare, è pronto un contratto biennale.

In questa stagione, Scozzarella era stato impiegato da Fabio Liverani in cinque occasioni, due volte in Coppa Italia e tre volte in campionato.