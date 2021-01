Calciomercato Fiorentina: al lavoro per due big sulle fasce

16 Gennaio 2021

La Fiorentina continua a tenere sott'occhio la situazione del calciomercato, e tra gli obiettivi per i viola nel mese di gennaio ci sono due rinforzi per le fasce. I cui profili sarebbero già stati inquadrati.

Ne parla 'La Nazione', secondo cui l'uomo ideale per l'attacco gigliato sarebbe stato individuato in Gervinho. Un'idea non nuova, ma su cui la Fiorentina intende rilanciare in queste settimane, nella consapevolezza che l'ivoriano potrebbe essere difficilmente trattabile ora che sulla panchina dei ducali è tornato Roberto D'Aversa. Ma la Fiorentina ci proverà.

Nome caldo per la difesa è invece quello di Andrea Conti, ormai lontanissimo dalle priorità di Stefano Pioli nel suo Milan. L'ipotesi toscana potrebbe rappresentare l'atteso rilancio per l'ex Atalanta, ma la Fiorentina dovrà muoversi più rapidamente rispetto alle concorrenti. Tra le quali spicca proprio il Parma.