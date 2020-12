Boateng: da Monza il consiglio a Leo Messi

11 Dicembre 2020

Kevin-Prince Boateng è uno dei nomi forti dell'ambizioso Monza, che da neopromossa si è già trasformata in una delle big dell'attuale Serie B. Il ghanese, però, vanta amicizie importanti grazie ai suoi trascorsi tra Milan e Barcellona. Incluso quel Lionel Messi che appare sempre più vicino a svestire la maglia blaugrana che lo ha sempre accompagnato nel corso della sua carriera.

Boateng e il suggerimento italiano per il futuro di Messi

Da qui un curioso suggerimento di Boateng, che in un'intervista a 'ESPN' si rivolge direttamente all'ex compagno suggerendogli un possibile futuro in Italia: "Il Napoli ha ritirato la maglia numero 10, ma se Messi affermasse di voler onorare Diego gliela concederebbero sicuramente. Penso che sarebbe come un film, e si dovrebbe presentare agli allenamenti in elicottero o la gente gli salterebbe addosso dalla felicità. Dovrebbe farlo, non per soldi ma per cuore. Magari per un anno o due".

"Manderebbe un bellissimo messaggio e scriverebbe la storia. Fossi nei panni di Messi telefonerei personalmente a De Laurentiis per proporglielo", ha concluso Boateng.