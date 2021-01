8 Gennaio 2021

Arkadiusz Milik è di nuovo accostato a Juventus e Roma.

Fabrizio De Vecchi, agente di Arkadiusz Milik, ha parlato al quotidiano spagnolo AS della situazione dell'attaccante del Napoli. "La trattativa con l'Atletico per Milik si è interrotta perché il Napoli non ha accettato l'offerta. Gli azzurri chiedono molti più soldi di quelli che l'Atlético può spendere in questo momento".

"I migliori club della Premier League, l'Atletico e il Marsiglia si sono interessati ad Arek. Certo, nessuna squadra offre ciò che chiede il Napoli. Anche Roma e Juve erano vicine a firmarlo, ma per motivi diversi, e in alcuni casi ancora di difficile comprensione, la trattativa non si è conclusa. Ma questo nel calcio accade spesso. Se torneranno su di lui? Non lo escludo, ma non posso essere io a dirlo".

In ogni caso con il Napoli è ormai rottura. "Il club lo ha tenuto fuori da tutte le competizioni e ha avuto anche altri comportamenti che i nostri avvocati stanno analizzando. A volte, ho quasi la sensazione che preferisca lasciarlo in tribuna e perderlo a parametro zero. I rapporti con il Napoli però sono costanti e vedremo cosa accadrà".