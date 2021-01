Andrea Pirlo è una sfinge sul nuovo bomber della Juve

9 Gennaio 2021

Pirlo non commenta le voci sui vari Giroud, Caicedo e Llorente.

La Juventus è alla ricerca di una punta centrale che possa fungere da alternativa ad Alvaro Morata (per lo spagnolo, non al 100%, si deciderà domenica riguardo al suo impiego con il Sassuolo) ma Andrea Pirlo sceglie la strada del silenzio e non commenta le voci sui vari Giroud, Caicedo e Llorente, tre sui quali la Vecchia Signora ha buttato l’occhio, così come su Quagliarella, che però si è chiamato fuori.

“Sul mercato non dico niente: non abbiamo un problema attaccante. Valuteremo solo opportunità“ taglia corto il tecnico della formazione bianconera..