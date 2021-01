Andrea Pirlo si sbilancia sulla nuova punta

24 Gennaio 2021

"Magari sarà una cosa last minute" ammette il tecnico della Juve.

"Non aspettiamo niente, sappiamo che il mercato è fatto di opportunità. Una punta? Stiamo guardando, non è che ci sia tanto in giro. Magari sarà una cosa last minute". Andrea Pirlo non mette fretta alla Juventus anche ha solamente un centravanti puro, Alvaro Morata, a disposizione. Tra l’altro, anche contro il Bologna, lo ha mandato in panchina per inserirlo dopo quasi un’ora di gioco.

"Non abbiamo l'obbligo di comprare, se ci sarà l'opportunità bene, altrimenti siamo contenti di quello che abbiamo. In qualsiasi caso non cambierà l'equilibrio della nostra squadra" aggiunge il tecnico dei bianconeri.