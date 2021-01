Supercoppa alla Juventus, Ronaldo decisivo

20 Gennaio 2021

Cristiano Ronaldo mette la firma sulla Supercoppa Italiana.

La Juventus vince la Supercoppa Italiana: a Reggio Emilia sconfitto il Napoli 2-0. La prima frazione di gioco regala occasioni con il contagocce, ma una è veramente nitida e capita poco prima della mezz’ora a Lozano, su cui Szczesny si supera con un intervento di istinto.

Nella ripresa i bianconeri ripartono con Bernardeschi al posto di Chiesa e vanno subito vicini al gol: Ospina si salva sulla riga proprio su un’incursione del nuovo entrato. E’ una Juventus molto più viva di quella vista nel primo tempo e a Milano e anche per questo arriva la rete del vantaggio. Sugli sviluppi di un corner la palla va sbattere su Bakayoko, che involontariamente serve Cristiano Ronaldo: il portoghese – è il 19’ – non dà scampo a Ospina.

I ritmi salgono, Gattuso getta nella mischia anche Mertens, mentre i piemontesi cercano di fare male in contropiede. Il belga conquista un calcio di rigore subito dopo (fallo di McKennie, che manca la palla e lo colpisce a una gamba, interviene il Var) ma Insigne lo calcia fuori, mentre Szczesny va dalla parte opposta. Anche Llorente in campo per tentare un assalto finale, saltano tutti gli schemi, la Juve perde palloni in quantità industriale e Szczesny deve fare un altro miracolo prima che, in contropiede, Morata segni su assist di Cuadrado.