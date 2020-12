Monza: ecco Mario Balotelli, i dubbi dei tifosi

6 Dicembre 2020

Nuova, grande, occasione per Mario Balotelli. Il Monza ha deciso di dare una nuova chance all'attaccante classe 1990 che, lunedì, svolgerà le visite mediche per poi diventare un nuovo giocatore del club biancorosso (contratto fino a giugno 2021).

Reduce dall'esperienza, decisamente negativa, al Brescia, Super Mario è chiamato a spazzare via i tanti dubbi che lo circondano. I tifosi del Monza sono divisi. In tanti hanno ringraziato la società per il grande colpo, altri non sono affatto convinti.

Preoccupa, principalmente, il carattere del giocatore che, in più occasione, ha inciso sul rendimento in campo. Adriano Galliani è stato chiaro: "L'ho bacchettato molto, gli ho detto che questa è veramente l'ultima, l'ultima, l'ultima chiamata. Gli voglio bene. Mario è un giocatore che con i mezzi tecnici e fisici che ha doveva fare molto di più", le sue parole all'Ansa.

Niente Brasile ma Serie B italiana. Mario Balotelli è chiamato a fare la differenza, anche per rispondere a quei tifosi biancorossi che non sono affatto sicuri della bontà dell'operazione.