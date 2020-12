Sampdoria-Milan, probabili formazioni

4 Dicembre 2020

Dopo il bel successo in Europa League, il Milan di Pioli vuole allungare in vetta.

I rossoneri dovranno fare a meno di Leao e Ibrahimovic con Diaz e Rebic terminali offensivi e il giovane Hauge che scalpita per una chance dal primo minuto.

Ranieri potrebbe lasciare Ramirez in panchina per un centrocampo più muscolare con Thorsby ed Ekdal in mediana. In avanti, Gabbiadini favorito per una maglia da titolare al fianco di Quagliarella.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri. In panchina: Ravaglia, Letica, Colley, Regini, Ferrari, Damsgaard, Leris, Silva, Verre, Ramirez, La Gumina, Prelec.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic. Allenatore: Pioli. In panchina: Tatarusanu, A.Donnarumma, Dalot, Duarte, Conti, Krunic, Tonali, Hauge, Castillejo, Colombo, Maldini.