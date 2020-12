Roma-Sassuolo, probabili formazioni

4 Dicembre 2020

All'Olimpico si affrontano due squadre in cerca di riscatto in campionato.

Nonostante la pesante sconfitta con l'Inter, il Sassuolo di De Zerbi sta bene e vuole riprendere l'importante cammino in campionato interrotto dagli uomini di Antonio Conte. Caputo e Chiriches saranno indisponibili: in avanti spazio a Raspadori.

I padroni di casa, dopo il successo in Europa League con lo Young, scenderanno in campo per riscattare il pesante 0-4 subito dal Napoli. Dzeko guiderà l'attacco, mentre il trio difensivo dovrebbe essere composto da Kumbulla, Ibanez e Juan Jesus.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Cristante, Lo.Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca. In panchina: Pau Lopez, Farelli, Bruno Peres, Smalling, Fazio, Villar, Diawara, Calafiori, Perez, Borja Mayoral, Milanese.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljani, Marlon, G.Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; D.Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi. In panchina: Turati, Vitale, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Obiang, Bourabia, J.Traore, Oddei, Schiappacasse.