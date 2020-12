Napoli-Sampdoria, probabili formazioni

11 Dicembre 2020

Interessante sfida domenica alle 15 al Diego Armando Maradona (per la prima volta con questo nome in serie A) tra Napoli e Sampdoria.

Gli ospiti del grande ex Quagliarella proveranno a fermare la corsa dell'ambiziosa squadra di Gattuso, che ancora non potrà contare su Osimhen. Da prima punta, con le sue caratteristiche ben diverse da quelle del nigeriano, si muoverà quindi ancora Mertens. Zielinski favorito come trequartista alle sue spalle dopo il gol qualificazione in Europa.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.