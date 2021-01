Napoli, l’emergenza continua: Mertens non recupera

7 Gennaio 2021

Continua l'emergenza in attacco per il Napoli di Gennaro Gattuso. Anche nella prossima partita, che i partenopei giocheranno domenica sul campo dell'Udinese, in campo non ci sarà Dries Mertens.

Lo spiega 'Sky Sport', secondo cui il belga è ancora lontano dal poter tornare regolarmente in campo. L'attaccante infatti non ha ancora ripreso gli allenamenti dopo l'infortunio patito il 16 dicembre nella sfida contro l'Inter. Proprio per questo motivo è ancora prematuro sperare di rivederlo in azione, anche solo come soluzione per la panchina.

Proseguono dunque i problemi nel reparto avanzato degli azzurri, che già devono fare a meno di Osimhen e continuano ad avere Milik fuori rosa. Quasi scontata, dunque, la conferma di Andrea Petagna.