Milan, Ibrahimovic: decisi la data del rientro e chi gli farà posto

8 Dicembre 2020

L'attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic ha superato l'ultima visita medica.

Zlatan Ibrahimovic sta per tornare a disposizione di Stefano Pioli: l'attaccante svedese, infortunatosi al bicipite femorale della coscia sinistra durante la partita dello scorso 22 novembre contro il Napoli, ha superato l'ultima visita medica ed è ormai pronto al rientro in campo dal 1', che avverrà a Parma domenica prossima.

La punta di Malmoe, che ha saltato le gare di Europa League contro Lille e Celtic, e le due di campionato contro Fiorentina e Sampdoria, non vede l'ora di tornare in campo per chiudere degnamente un grande 2020 dei rossoneri: già giovedì in Europa League a Praga potrebbe giocare uno spezzone di partita, mentre con i crociati con ogni probabilità sarà titolare.

Ibrahimovic prenderà il posto di Ante Rebic, che non ha sfigurato nelle ultime partite ma non è riuscito ancora a sbloccarsi sotto porta: l'ex Fiorentina potrebbe essere dirottato sulla linea dei trquartisti al posto di Leao, fermo per un problema muscolare.