Mauro Icardi portafortuna: entra e il PSG batte l’Angers

16 Gennaio 2021

Stavolta non riesce a segnare, dopo averlo fatto nelle prime due partite giocate in Francia una volta superato l'infortunio. Eppure Mauro Icardi si rivela una sorta di amuleto per il PSG, che si impone per 1-0 sul campo dell'Angers e si riporta in testa alla Ligue 1.

La partita contro i bianconeri che sognano un piazzamento in Europa si rivela complicata per il PSG, che va a sbattere contro il portiere Bernardoni nel corso del primo tempo anche con gli azzurri Kean e Florenzi. Poi al 69' Perez (in panchina al posto di Pochettino, positivo al Coronavirus) getta nella mischia proprio Icardi al posto di Kean. Trascorre appena un minuto e il PSG passa, grazie al mancino al volo di Kurzawa su cross di Florenzi deviato da Thomas.

Tanto basta: il PSG resiste al ritorno dell'Angers e conquista una vittoria dall'importanza capitale, riportandosi momentaneamente in cima alla classifica nell'attesa di Lione-Metz. E con Icardi che non segna, ma porta fortuna ai suoi.