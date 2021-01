Juventus-Udinese, probabili formazioni

2 Gennaio 2021

La Juventus inizierà il suo 2021 contro l'Udinese all'Allianz Stadium.

La Juventus e l'Udinese chiuderanno la quindicesima giornata di Serie A all'Allianz Stadium. I padroni di casa punteranno ancora sul 4-4-2 con Dybala che partirà dalla panchina per fare spazio a Morata e Ronaldo. McKennie e Arthur agiranno a centrocampo con Alex Sandro e Chiesa sulle fasce.

Gli uomini di Gotti proveranno a mettere in difficoltà la retrogurardia dei padroni di casa con il duo offensivo composto da Pussetto e Lasagna. In difesa De Maio, Bonifazi e Samir agiranno a protezione di Musso, mentre Rodrigo Becao non farà parte del match perché squalificato.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; S. Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo. In panchina: Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Dragusin, Demiral, Chiellini, Bentancur, Rabiot, Portanova, Bernardeschi, Kulusevski, Da Graca, Dybala.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. Allenatore: Gotti. In panchina: Scuffet, Gasparini, Rigo, Ter Avest, Arslan, Mandragora, Coulibaly, Palumbo, Molina, Micin, Forestieri, Nestorovski.