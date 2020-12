Genoa-Juventus, probabili formazioni

11 Dicembre 2020

Dopo il 3-0 di Barcellona, la Juventus torna in campo ancora in trasferta, in casa del Genoa, domenica alle 18.

I bianconeri in cerca di continuità fanno visita ad un Grifone in emergenza, a partire dalla porta. Il terzo estremo difensore Paleari dovrà vedersela con Cristiano Ronaldo e Dybala. Chance importante soprattutto per l'argentino, titolare al posto dello squalificato Morata.

Le probabili formazioni:

GENOA (4-4-2): Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Shomudorov, Scamacca.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.