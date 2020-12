Europa League: le avversarie delle italiane

14 Dicembre 2020

Fonseca torna al passato: ci sarà Sporting-Braga-Roma. Dejan Stankovic, che allena la Stella Rossa per il Milan. Il Granada per il Napoli. E’ questo l’esito dei sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League per le squadre italiane.

Gli accoppiamenti

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Bruges

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa-MILAN

Anversa-Rangers Glasgow

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villarreal

Sporting Braga-ROMA

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-NAPOLI

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

Lille-Ajax

Olympiacos-Psv Eindhoven