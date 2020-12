Juve, Andrea Pirlo tira dritto. Ma arriva un nuovo ko in difesa

1 Dicembre 2020

Ancora problemi per Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus, rientrato in gruppo da poco, si è fermato a causa di un nuovo infortunio muscolare alla coscia sinistra nel corso della rifinitura in vista del match di Champions League contro la Dinamo Kiev.

Il centrale bianconero non sarà disponibile per la partita di Champions League, ma cercherà di ritornare in tempo per il derby di sabato contro il Torino.

Intanto Pirlo non si dice preoccupato per i tanti pareggi: "Non sono preoccupato, a Benevento non abbiamo commesso un peccato di gioventù, è stato un peccato solo non chiudere la partita. Il nostro problema principale? Quando non vinci ci sono problemi, quando invece ci riesci sei bravo. Se non vinci nascono problemi che non esistono. Però io sono abituato, sappiamo che cosa dobbiamo fare e dove possiamo migliorare. Non dovrebbero esserci diversità di approccio tra campionato e Champions, non sono soddisfatto al massimo, volevo avere più continuità di risultati, ma è normale perché questa squadra ha giocatori nuovi, un allenatore nuovo e ci vuole tempo per meccanizzare i movimenti".