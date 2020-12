Cagliari, i motivi dietro la scelta di Sottil

12 Dicembre 2020

Il Corriere dello Sport ha intervistato Riccardo Sottil, tra i protagonisti del nuovo Cagliari.

"Sono soddisfatto per il mio inizio di campionato. C'è stata subito una grande intesa coi compagni. L'obiettivo ora è di centrare tutti i traguardi che possiamo tagliare pensando un passo alla volta. Per noi ogni partita dovrà essere affrontata come una finale".

"Appena ho sentito che c'era questa possibilità e vista la voglia di far bene che mi hanno trasmesso il presidente e il direttore ho accettato subito. Poi c'era Di Francesco, un tecnico che per chi fa l'esterno può darti tanto. Lui è uno dei motivi per cui ho scelto Cagliari. Cura i particolari e la sua storia oltre ai traguardi parla per lui. Posso crescere tantissimo con lui e questo anche perché sa come prendermi. Tratta tutti allo stesso modo, e per un giovane come me questo è molto importante".