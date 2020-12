Cagliari, grande spavento per Gigi Riva: sta bene

14 Dicembre 2020

Incidente domestico nella notte: immediatamente soccorso, ha preferito restare a casa.

Grande spavento nella notte per Gigi Riva. L'ex fuoriclasse del Cagliari è caduto nella sua abitazione, nel centrale quartiere di San Benedetto: secondo quanto riporta L'Unione Sarda, lo storico bomber della Nazionale avrebbe riportato un lieve trauma facciale e qualche escoriazione.

I soccorsi sono immediatamente intervenuti, ma il presidente onorario del club sardo, dopo le cure del caso, ha deciso di non essere trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Il figlio ha poi rassicurato tutti: "Tutto ok, solo un grosso spavento".

Gigi Riva lo scorso 7 novembre ha compiuto 76 anni.