Athletic Bilbao in lutto, Aitor Gandiaga morto a 23 anni

3 Gennaio 2021

Il centrocampista, in prestito al Gernika, è scomparso dopo un incidente stradale.

Giornata drammatica per l'Athletic di Bilbao. Aitor Gandiaga, giovane della società basca, in prestito al Gernika in Tercera Division, è morto a soli 23 anni in un incidente stradale nei pressi di Markina-Xemein.

Gandiaga è finito con la propria auto contro un autobus: la polizia è al lavoro per accertare le cause dello schianto, riportano i media locali. A confermare la tragedia la stessa società di Bilbao con un comunicato ufficiale: "Enorme dolore per un giovane che ha lasciato il segno a Lezama (il centro sportivo dell'Athletic ndr). Un grande abbraccio alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Gernika".

L'attaccante dell'Athletic Ibai Gomez ha twittato: "Riposa in pace Aitor Gandiaga. Non posso crederci. Le mie condoglianze a famiglia, amici, Athletic e Gernika".