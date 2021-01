Trento cede alla Virtus, Brienza conta gli assist

9 Gennaio 2021

Brienza rende merito al grande talento degli avversari.

La Dolomiti Energia Trentino chiude il girone di andata con una sconfitta 85-92: contro la corazzata Virtus Segafredo Bologna i bianconeri giocano una partita di grande intensità ed orgoglio, ma cedono al talento dell’esplosivo attacco emiliano ispirato dagli assist di Teodosic e dalle giocate di Belinelli.

"Complimenti alla Virtus, che ha vinto giocando una partita di grande qualità e compattezza trovando grandi giocate in particolare da Teodosic e Markovic che hanno chiuso con 19 assist in due – spiega a fine gara Nicola Brienza, coach dei trentini -. Abbiamo cercato di fare il massimo in tutte le situazioni, venendo puniti anche oltre i nostri demeriti dal talento degli attaccanti di Bologna anche in alcuni di quei momenti in cui abbiamo provato a cambiare l’inerzia della partita. C’è tanto merito della Virtus in questo. In attacco abbiamo mosso meglio la palla, trovando buon timing e buoni tiri anche nel finale: peccato per un paio di occasioni non sfruttate nell’ultimo quarto mentre stavamo rientrando nel punteggio, ci è mancata un po’ di concretezza. Prendiamo questa sconfitta, cerchiamo di costruire facendo tesoro degli errori e delle cose buone che abbiamo mostrato: questa settimana torniamo nel ritmo del doppio impegno settimanale e dovremo farci trovare pronti a farci valere in tutte le competizioni".