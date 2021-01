Super Olimpia con il miglior Datome di sempre

13 Gennaio 2021

Datome immarcabile contro Valencia: 27 punti (6/8 da tre)

L'Olimpia vince ancora. Battuto il Valencia (95-80) e record sempre più positivo in Eurolega (11-7). L'ultima vittoria porta la firma di un sontuoso Datome, autore di ben 27 punti (6/8 da tre per il capitano azzurro).

A 34 anni, Datome ha eguagliato il suo record di punti in carriera: "E’ stata una partita in cui abbiamo giocato bene in attacco muovendo la palla e trovando tanti buoni tiri dagli angoli, soprattutto Gigi Datome è stato fantastico in questo", le parole di Messina.