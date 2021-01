Sasha Djordjevic con il dubbio Tessitori

8 Gennaio 2021

Amedeo Tessitori, non ancora pienamente recuperato, rientra comunque tra i convocati di Djordjevic.

Il coach della Virtus Bologna, Sasha Djordjevic, ha parlato alla vigilia della trasferta di Trento, alla quale non parteciperanno gli infortunati Stefan Nikolic e Alessandro Pajola che stanno seguendo i rispettivi programmi riabilitativi. Amedeo Tessitori, non ancora pienamente recuperato, rientra comunque tra i convocati.

"Ci attende una delle trasferte più toste, contro una squadra fisica, atletica, con bravissimi tiratori ed un buon equilibrio sia nel gioco dentro che fuori. Dovremo essere molto bravi per portare a casa la vittoria – ha detto il serbo -. E' una partita importante, come lo sono tutte le partite del campionato italiano. Per noi sarà importante anche dal punto di vista della crescita e per continuare a lavorare sull'inserimento di Belinelli nel nostro sistema di gioco. Tuttavia, affrontiamo Trento in un momento in cui dobbiamo fare a meno di alcuni giocatori per infortunio. Non abbiamo ancora chiari i tempi di recupero di Pajola, mentre Tessitori sembra più vicino al suo rientro. Durante questi anni Trento è riuscita a creare una sua identità, con tanta difesa, giocate atletiche ed una transizione offensiva molto forte. Grazie a giocatori di talento come Browne e Sanders, e con tiratori di livello come Morgan e Maye, per la gara sarà necessario da parte nostra mettere in campo un extra effort".