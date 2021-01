Olimpia Milano da urlo, distrutto Trinchieri

21 Gennaio 2021

L'Olimpia Milano ha centrato un'altra vittoria in Eurolega

Vittoria roboante dell'Olimpia Milano nella ventunesima giornata di Eurolega.

Al Forum di Assago non c'è stata storia con il comunque temibile Bayern Monaco di Andrea Trinchieri, squadra rivelazione della prima parte di annata.

I tedeschi però sono partiti male e non sono più riusciti a rimontare. Troppo pochi i 10 punti segnati sia nel primo che nel secondo quarto.

La squadra di Messina ne ha allora approfittato per un 75-51 in scioltezza in cui i big hanno potuto anche riposare nel finale. Il migliore alla fine è stato comunque Rodriguez con 14 punti, bene anche Punter e Moraschini con 12 e 11. La classifica si fa sempre più interessante, con l'obiettivo playoff ormai ad un passo dal matematico raggiungimento.