Olimpia, Ettore Messina: “Settimana di altissimo livello”

20 Dicembre 2020

Il coach dell'Olimpia Ettore Messina applaude i suoi per la vittoria contro Sassari: "È stato un successo molto importante, che chiude una settimana di altissimo livello.Abbiamo dovuto faticare molto perché loro sono una squadra di grandissimo talento offensivo, che ha tirato con percentuali davvero ottime, finché non siamo riusciti ad alzare un po’ la pressione difensiva".

"Abbiamo prodotto un eccellente ultimo quarto quando tutti si sono presi responsabilità davvero importanti. Vorrei spendere anche due parole su Michael Roll: dopo due partite in cui ha fatto 40 minuti in panchina si è fatto trovare pronto in una partita di alto livello e contro un avversario di questo livello. È stata una vittoria che vuol dire molto, ripeto, che ha chiuso una settimana di altissimo livello. Ma adesso ci prepariamo ad un’altra gara molto difficile contro Vitoria".