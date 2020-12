Belinelli, spunta un retroscena biancorosso

30 Novembre 2020

Spunta una retroscena sul ritorno in Italia di Marco Belinelli, che è tornato a indossare la canotta della Virtus Bologna, la squadra con cui ha fatto il suo esordio in serie A prima di passare alla Fortitudo.

Repubblica spiega perché l’Olimpia Milano si sarebbe fatta da parte dopo avere valutato l’ingaggio del giocatore in uscita dalla Nba. Due i motivi. Il primo, un roster di completa soddisfazione al reparto guardie. Il secondo, l’elevato prezzo per un’operazione di necessità non primaria.