Amedeo Tessitori, da record, ringrazia i compagni

30 Novembre 2020

A Tallinn gli Azzurri della pallacanestro hanno battuto la Russia 70-66 bissando il successo dell’andata a Napoli. Prestazione da incorniciare per Amedeo Tessitori, autore di 27 punti (career high in Nazionale) e 9 rimbalzi.

"Sono molto contento per la mia prestazione ma desidero ringraziare tutti i miei compagni perché mi hanno sempre cercato aiutandomi anche dopo un inizio in cui ho un po’ stentato. Non pensavo di poter mettere dentro così tanti palloni. E' stata davvero una bella vittoria di squadra" ha raccontato il giocatore della Virtus Bologna.