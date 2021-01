Mercato Olimpia, Ettore Messina fa chiarezza

8 Gennaio 2021

Ettore Messina spiega: "Intervento sul mercato solo in caso di infortuni"

Oggi l'Olimpia Milano sarà di scena sul campo del Real Madrid per la 18a giornata di Eurolega. Un occhio al campo, l'altro al mercato con le tante voci che vorrebbero i biancorossi alla ricerca di un lungo per migliorare la qualità a rimbalzo.

Ettore Mesina, via Gazzetta dello Sport, fa chiarezza sul mercato: "Abbiamo confermato il budget: è nostro desiderio e, visto ciò che ci circonda, anche un impegno morale andare fino in fondo. Peraltro siamo in linea con gli obiettivi. Un intervento potrebbe essere ipotizzabile solo in caso di disastri legati ad infortuni".