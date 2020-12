Marco Belinelli: “Agitato, ho giocato male”

27 Dicembre 2020

L'ex NBA all'esordio: "Testa bassa e lavorare, c'è da migliorare molto".

Marco Belinelli ha messo a segno 9 punti all'esordio con la Virtus Bologna nel match perso contro l'Olimpia Milano: "E' stata una partita per me dalle forti emozioni, ero molto agitato dal punto di vista emozionale, non ho giocato una buona partita", le sue parole alla Rai.

"C’è da migliorare, ma abbiamo dimostrato che possiamo rendere dura la vita a Milano. Ho fatto solo tre allenamenti, ci vuole pazienza e tutto andrà bene, ero veramente super emozionato. Dopo 13 anni fuori dall’Italia, tornare qui non era facile. Ora testa bassa e lavorare. Il livello sicuramente è alto, sto cercando di capire tante cose, mi allenerò duramente per il meglio della squadra. Non ho rimpianti e sono contento di essere qui", le dichiarazioni riprese dall'Ansa.