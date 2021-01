La neve porta al rinvio di Vanoli-Olimpia

10 Gennaio 2021

Non avendo il dono dell’ubiquità i biancorossi non potranno scendere in campo a Cremona.

Ci si è messa anche la neve a condizionare il campionato italiano di basket. Tra l’altro neve caduta a Madrid, un fenomeno ben poco usuale.

Fatto sta che nella capitale spagnola venerdì sera ha giocato l’Olimpia Milano, tra l’altro protagonista di un’impresa capolavoro con la vittoria sul parquet del Real in Eurolega.

Ettore Messina e i suoi giocatori sono ancora là, perché l’aeroporto non verrà riaperto prima della 13. Non avendo il dono dell’ubiquità non potranno scendere in campo a Cremona, contro la Vanoli, alle 17 di oggi.