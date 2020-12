L’Olimpia piega la Virtus, Messina guarda già oltre

27 Dicembre 2020

L'Olimpia Milano ha piegato per 73-68 la Virtus nella partita disputata a Bologna, big match della dodicesima giornata di Serie A.

Queste le parole del coach di Milano dopo il match: "E’ stata una partita molto dura, in questo è sembrata una gara di livello EuroLeague e per noi non era facile giocarla dopo una lunga serie di impegni in trasferta e la gara con Baskonia di questa settimana. La squadra ha mostrato lo spirito giusto, superando i due momenti più duri, quelli in cui siamo andati sotto, e l’ha fatto grazie ad una difesa che è stata di altissimo livello per tutta la partita, ma soprattutto nell’ultimo quarto".

"E’ una vittoria che non cambia nulla dal nostro punto di vista, probabilmente avrebbe avuto un significato maggiore per la Virtus, ma rinnova la fiducia in quello che stiamo facendo e in vista della partita di mercoledì contro il CSKA Mosca".