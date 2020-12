L’Olimpia Milano cede, Mike James fa faville

11 Dicembre 2020

Sonora caduta per l'Olimpia Milano, piegata per 87-71 da un Barcellona capace di tramortire i meneghini nell'ultimo quarto. Beffa nelle beffe è invece la straordinaria notte del grande ex Mike James, che guida il CSKA Mosca nella rotonda vittoria sul Khimki firmando ben 36 punti nel roboante 96-87 dei suoi (massimo in carriera per lui). Ma non si ferma certo qui: l'ex biancorosso, infatti, aggiunge al suo ruolino 10 assist e 9 rimbalzi, sfiorando un 30-10-10 che in Eurolega non ha precedenti. E non è tutto, perché la sua valutazione arriva addirittura a 51: Mike James diventa quindi il nono giocatore della storia a superare quota 50 in Eurolega.

Una notte insomma di profondissima amarezza per l'Olimpia. Tanto più che i catalani partono fortissimo con un poderoso 11-0, ma Milano riesce a reagire e a cavallo tra il secondo e il terzo quarto trova il modo di portarsi avanti grazie a una delle migliori prestazioni degli ultimi tempi in Eurolega.

Tutto però viene vanificato nel quarto periodo, anzi negli ultimi sei minuti. Sono quelli in cui il Barcellona confeziona un 25-2 che risulta letale per l'Olimpia. Che da lontano osserva anche un Mike James decisivo come non mai.