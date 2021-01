Gianmarco Pozzecco vede Sassari e Trieste molto simili

22 Gennaio 2021

Domenica si gioca Allianz Trieste- Dinamo Banco di Sardegna.

La Dinamo Banco di Sardegna è rientrata giovedì sera dalla Turchia con la qualificazione al prossimo turno di Basketball Champions League. Non c’è tempo però per adagiarsi perché sabato la compagine isolana partirà verso Trieste dove domenica è in agenda la sfida della seconda giornata di ritorno del campionato LBA.

"Trieste vive una situazione analoga alla nostra – sottolinea Gianmarco Pozzecco -: ha una grande solidità, tifo appassionato, una società seria, ben organizzata con una struttura solida sia organizzativa sia economica. Di conseguenza domenica si affronteranno due club che hanno grande continuità e grande costanza. Noi dovremo fare la nostra pallacanestro indipendentemente dalla partita dello scorso anno o della sconfitta dell’andata: nel discorso pre gara a Istanbul ho chiesto ai ragazzi esattamente la stessa cosa, di non pensare al passaggio del turno ma alla nostra crescita che ad oggi è esponenziale. La vera differenza è che, rispetto allo scorso anno, siamo meno dipendenti dal quintetto e abbiamo giocatori che accettano il fatto di partire dalla panchina. Ci sono delle analogie con la Dinamo di due anni fa mentre lo scorso anno avevamo molto in panchina da Stefano Gentile, cosa che ci ha spinto a scegliere di metterlo in quintetto, scelta che sta pagando, mentre quest’anno abbiamo un impatto diverso, con più giocatori non solo del quintetto che possono ergersi a protagonisti. Penso a un giocatore come Kruslin che sta giocando una pallacanestro di alto livello, è determinante al di là del minutaggio e un collante pazzesco o Toni Katic che sta dimostrando tutta la sua intelligenza cestistica. Questo rappresenta un valore aggiunto notevole".