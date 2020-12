Gianmarco Pozzecco: “Potrei fare il figo”

6 Dicembre 2020

Gianmarco Pozzecco è al settimo cielo per avere battuto la Virtus Bologna in trasferta.

“Potrei dire stronzate, fare il figo, dire tipo che la chiave della partita possa essere stata una difesa come Burnell su Teodosic o una zona, ma la cosa che conta di più è prendere Katic e vedere come ha giocato. Per me è un fratello, uno che ha passato giorni infernali distruggendosi il ginocchio da giovane e sono contento che sia stato l’MVP della gara” si legge su Bologna Basket.