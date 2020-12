Gianmarco Pozzecco pentito: “Non succederà più”

18 Dicembre 2020

“Ogni tanto commetto degli errori, ne ho commesso uno e sono immensamente dispiaciuto” ha detto Pozzecco.

Il coach della Dinamo Sassari, Gianmarco Pozzecco, ha presentato l’imminente sfida con l’Olimpia Milano, ma prima ha fatto una doverosa ammenda: “Ci sono degli aspetti del mio carattere che detesto, detestavo delle cose del Gianmarco giocatore e ne detesto altre del Gianmarco allenatore – ha raccontato -. Quando sono venuto qui abbiamo iniziato un mio percorso di crescita personale, insieme alla società, che ha dato grandi risultati. Ogni tanto commetto degli errori, ne ho commesso uno e sono immensamente dispiaciuto per tutte le persone che mi stanno intorno, per la società, per Stefano, per il Banco di Sardegna e i nostri tifosi. Non succederà più”.

Focus dunque sulla sfida in agenda al Mediolanum Forum: “La partita di domenica è una sfida estremamente complicata, Milano sta giocando una pallacanestro di altissimo livello – ha aggiunto Pozzecco -. E’ vero che arriva da due partite infrasettimanali che l’hanno impegnata molto ma sappiamo anche che la positività che avranno dopo i due successi gli darà la possibilità di recuperare le energie. Chiaramente hanno una rosa ampia e sufficientemente adeguata a giocare più partite, capisco che se avessero potuto scegliere avrebbero riposato. Noi arriviamo da una sconfitta che invece ci ha fatto vivere un discorso diverso. Abbiamo più giorni per recuperare ma arriviamo con una partita negativa alle spalle e partiremo con meno entusiasmo. Quelle con Milano sono partite che negli ultimi anni hanno sempre regalato enormi emozioni e quindi abbiamo il desiderio e la volontà di far sì che diventi una partita entusiasmante”.