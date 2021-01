Frank Vitucci pronto per il derby personale

15 Gennaio 2021

In video conferenza con i media accreditati, il capo allenatore Frank Vitucci ha analizzato i temi inerenti al prossimo match di campionato, in programma domenica 17 gennaio al PalaPentassuglia contro la Umana Reyer Venezia.

“Abbiamo tre libri aperti: uno europeo, uno in stand-by per la Coppa Italia e quello attualmente più importante riguardante il campionato. Mettiamo da parte il resto e concentriamoci su queste pagine da scrivere” ha commentato inizialmente il coach.

La squadra biancoazzurra è reduce dalla lunga trasferta a Istanbul in cui la Happy Casa ha blindato l’accesso ai playoffs BCL con un turno di anticipo: “Una partita dura e un viaggio faticoso che ci lascia delle scorie fisiche da smaltire in fretta. Dovremo essere bravi a minimizzare i danni e recuperare diversi giocatori da qualche acciacco fisico. Domenica anche se non saremo al 100% sarà fondamentale fare una partita al meglio delle nostre possibilità”.

La Reyer Venezia è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, conquistando la quinta posizione nel tabellone delle Final Eight di Coppa Italia: “Assieme a Milano e alla Virtus Bologna è la squadra più attrezzata – commenta infine Frank Vitucci – in grado di avere a disposizione due stranieri in più in un roster molto profondo. Hanno vissuto un periodo difficile causa Covid che ha inficiato il percorso in Eurocup; la tabella di marcia ultimamente è tornata pari al loro valore. Sarà un impegno molto difficile”.