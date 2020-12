Ettore Messina tuona per la difesa

13 Dicembre 2020

"Abbiamo subito quasi 90 punti" sottolinea il coach dell'Olimpia Milano.

Ettore Messina ha commentato la prima sconfitta stagionale in Italia dell’Olimpia Milano, battuta in casa contro Brindisi: "Purtroppo non è una bella sconfitta, ma una sconfitta che ci fa arrabbiare molto, perché abbiamo subito quasi 90 punti. Questo non dipende dalle assenze di Rodriguez, Delaney e Hines e Rodriguez, anzi mi assumo la responsabilità di aver lasciato fuori gli ultimi due che erano stati spremuti tantissimo nelle due partite di EuroLeague. Purtroppo, la nostra difesa è stata inaccettabile per una partita di questo livello" si legge sul sito ufficiale dei meneghini.

"Brindisi ha giocato con molta attenzione, con molta precisione, coprendo bene il campo, attaccandoci in penetrazione e trovando i tiri con i giocatori che voleva – ha aggiunto il coach biancorosso -. Speriamo che questa sconfitta ci faccia capire che dobbiamo tornare a difendere sempre, e non una volta sì e una no, perché questo è quello che siamo e dobbiamo essere se vogliamo pensare di vincere le partite. E adesso ci prepariamo subito, visto che in meno di 48 ore andremo ancora in campo a Istanbul