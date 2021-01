Ettore Messina, doppia festa: “Stanchi ma reattivi”

3 Gennaio 2021

Il coach dell'Olimpia Milano ha commentato la vittoria contro Pesaro.

Doppia festa per Ettore Messina, che tocca le 500 panchine in Serie A e conquista il titolo d'inverno grazie alla vittoria contro Pesaro. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, contro una squadra che gioca bene, molto ben organizzata da Jasmin Repesa, tra l’altro in salute come avevamo visto negli impegni precedenti, mentre noi siamo un po’corti di fiato, di gambe, di energie dopo un mese di dicembre molto impegnativo", sono le parole riportate da realolimpiamilano.

"Abbiamo avuto una reazione molto bella nel secondo tempo, abbiamo difeso, abbiamo usato bene la zona 3-2, il che ci dà fiducia per il futuro, poi tutti hanno dato il loro contributo e Gigi Datome ha segnato alcuni canestri importantissimi"..