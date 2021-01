22 Gennaio 2021

Avrebbe compiuto ottant’anni a marzo.

E’ morto Dado Lombardi. Prima da giocatore, soprattutto in Nazionale e con la Virtus Bologna, poi da allenatore, ha scritto la storia del basket italiano. Avrebbe compiuto ottant’anni a marzo.

“È difficile, in poche righe, riassumere la storia di un personaggio che legherà per sempre il suo nome a quello della Pallacanestro Reggiana e della nostra città. Ricordi indimenticabili di due epoche diverse, ma piene di grandi successi: la prima, storica, promozione in Serie A1 nel 1984, con i bivacchi notturni in via Guasco per accaparrarsi un posto al PalaBigi; ma anche la fantastica cavalcata del 1998 quando la piccola CFM eliminò Milano e Treviso prima di fermarsi in semifinale scudetto contro la Fortitudo Bologna. Ci piace ricordarlo a fianco della sua amata Maria Pia, che oggi ha raggiunto in cielo ed il nostro abbraccio e le più sentite condoglianze vanno invece alla figlia Lisa. Ciao Dado, la Pallacanestro Reggiana e la tua Reggio Emilia non ti dimenticheranno mai” il ricordo della Pallacanestro Reggiana.