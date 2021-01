Cesare Pancotto e la Dinamo Pozzecco

8 Gennaio 2021

Cantù a Sassari con un Gaines in più.

Ultima partita del girone di andata: domenica, a Sassari, l’Acqua San Bernardo sarà di scena al “PalaSerradimigni” per il quindicesimo turno di Serie A; che, tra le altre, coinciderà con il debutto ufficiale di Frank Gaines, tornato a vestire i colori biancoblù dopo l’esperienza alla Virtus Bologna dello scorso anno e la recente parentesi in Israele, al Bnei Herzliya.

Avversaria tostissima, la Dinamo, che con quasi 90 punti a partita vanta il miglior attacco del campionato; attualmente terza in LBA con 16 punti, frutto di 8 vittorie e 5 sconfitte, la squadra del presidente Stefano Sardara ha ottenuto l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia con una giornata di anticipo. I sardi hanno infatti staccato il pass per la coppa nazionale nello scorso turno, in casa della Reggiana. "Parto dal presupposto che questo è il tempo del fare: il momento che stiamo vivendo mi fa dire che sono ancora più orgoglioso di allenare questo gruppo, di cui sono il primo responsabile – ha detto il coach canturino Cesare Pancotto in sede di presentazione -. Il calendario ci mette di fronte delle sfide toste, la prima con Sassari, che dobbiamo affrontare con grande determinazione e faccia tosta. La Dinamo è un’ottima squadra, con un grandissimo attacco, che gioca e che giocherà per fare bene sia in campionato sia nelle coppe; è, inoltre, allenata da un coach, Gianmarco Pozzecco, che riesce a far giocare la sua squadra a sua immagine e somiglianza, quindi non posso che complimentarmi con lui per essere riuscito a fare tutto questo".