Cantù corre ai ripari con un centrone

14 Dicembre 2020

L'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha annunciato l’ingaggio del centro inglese di 211 cm Kavell Bigby-Williams. 25 anni, nativo di Londra, il lungo ha vestito la maglia della Nazionale britannica nelle rappresentative Under 18 e Under 20.

Bigby-Williams è un lungo fisico, che sa muoversi però con agilità nel cuore dell’area a dispetto della sua imponente stazza. È un giocatore che ama attaccare il ferro ma che, allo stesso tempo, non disdegna le conclusioni da fuori, grazie a un affidabile piazzato dai 5 metri. Solido in difesa e dotato di un buon timing nelle stoppate, è inoltre un notevole rimbalzista in entrambi i lati del campo.

Bigby-Williams inizia la sua carriera universitaria nel 2014 a Gillette College, nel Wyoming, mettendosi immediatamente in evidenza con 10.6 punti e 9.7 rimbalzi di media. Le sue cifre migliorano nella stagione successiva, chiusa a quasi 17 punti di media con 13.6 rimbalzi, cui si aggiungono ben 6 stoppate a partita. Nel 2016 il lungo decide di alzare il livello di competizione trasferendosi prima agli Oregon Ducks, e poi a Lousiana State University, dove conclude il suo percorso collegiale. Il suo ultimo anno all’università è di rilievo, con 7.9 punti, 6.7 rimbalzi e 1.9 stoppate di media, tirando da due con ottime percentuali (62%). Nell’estate del 2019 Bigby- Wlliams firma un “exhibit 10 contract” con i New Orleans Pelicans, con i quali disputa 6 partite di Summer League a quasi 8 punti e quasi 8 rimbalzi di media. Nell’ottobre dello stesso anno viene girato in G-League, alla franchigia affiliata degli Erie BayHawks, con la quale si mette in evidenza facendo registrare 8.6 punti, 9.2 rimbalzi e 2.2 stoppate di media, issandosi al quinto posto tra i migliori stoppatori della lega. L’inglese termina la stagione 2019-’20 sempre in G- League con le canotte dei Sioux Falls Skyforce e dei Fort Wayne Mad Ants.