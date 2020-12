All’Estudiantes sono pazzi di Alessandro Gentile

10 Dicembre 2020

Il coach dell’Estudiantes Javier Zamora è felice per il rinnovo del campano.

L’Estudiantes e Alessandro Gentile hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto fino alla fine della stagione. Il campano ha giocato 10 partite in questa stagione con la maglia della squadra madrilena facendo registrare una media di 14,2 punti, 5,3 rimbalzi e 3,1 assist per 11,4 punti.

"Penso che la nostra sia una grande squadra e che possiamo fare cose buone. Sono molto felice" ha sottolineato l’ex Olimpia Milano.

"E' un giocatore di indiscussa qualità che ha carisma, leadership e che si è impegnato per essere all'altezza del suo talento in campo. In pochissimo tempo si è guadagnato l'affetto e il rispetto di tutti" ha sottolineato il coach dell’Estudiantes Javier Zamora.