Tennis, riecco Marco Cecchinato: “Ho rosicato tanto”

12 Gennaio 2021

Il tennista palermitano vuole risalire: "Sono ritornato solido, a livello sportivo e personale".

Marco Cecchinato sogna un 2021 da protagonista in un'intervista a Sky: "Ho ritrovato il Marco Cecchinato grintoso che tutti avevano conosciuto. Sto bene, ho lavorato tanto. Questo stop mi è servito perché ho avuto la possibilità di rimettermi in sesto e sono stato tante ore in campo con Max Santori (il coach ndr), soprattutto nel primo periodo, perché avevo bisogno di ritrovare quelle buone sensazioni che avevo un po’ dimenticato e , da n. 16, ero uscito dalla top 100".

Cecchinato dopo un periodo difficile è riuscito a rientrare tra i 100, ed è attualmente intorno all'80esima posizione: "Per questo rosicavo tanto, era una cosa che mi faceva stare male. Tante sconfitte al primo turno, brutte sensazioni, ho passato un periodo difficile. Tante critiche, con la gente che cominciava a parlare male e a criticarmi. Da una parte soffrivo, ma dall’altra parte avevo tanta voglia di rimettermi in gioco“.

“Sono ritornato ad essere molto solido, e anche a livello fisico, verso la fine dell’anno si è visto perché giocavo partite dure, lunghe e, nel match successivo, ero sempre pronto. Quindi, sì, ci sono tante cose positive, e poi quest’anno c’è stata anche la gioia più importante, la più bella della mia vita, la nascita di mio figlio Edoardo“.