Melbourne, altri 25 tennisti in isolamento completo

17 Gennaio 2021

Non avranno neanche la possibilità di allenarsi per cinque ore al giorno.

Venticinque tennisti iscritti agli Open d’Australia sono stati messi in isolamento: hanno viaggiato da Doha a Melbourne su un aereo che trasportava anche un positivo al Covid-19.

Gli atleti in questione, i cui nomi stanno rimbalzando sul web nelle ultime ore, non saranno autorizzati a lasciare le loro camere d’albero per i prossimi quattordici giorni e non avranno neanche la possibilità di allenarsi per cinque ore al giorno, come invece consentito ad altri colleghi.